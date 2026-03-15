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Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in Hagener Kneipe - Polizei greift ein

Hagen (ots)

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr kam es in einer Hagener Kneipe zu einer größeren Schlägerei. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen der Geburtstagsgesellschaft eines 18-Jährigen aus Hagen und einer weiteren Personengruppe, die den Feiernden hinzukam. Die Auseinandersetzung eskalierte, sodass die Polizei eingreifen musste, um die Beteiligten zu trennen. Ein 45-jähriger Mann aus Kroatien verhielt sich dabei unkooperativ, bedrohte die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.(Th.St.)

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Telefon: 02331 986 2066
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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