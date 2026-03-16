Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung - Täter gibt sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus

Hagen-Lennetal (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Samstagnachmittag (14.03.2026) im Lennetal einem älteren Ehepaar gegenüber als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus und stahl Wertgegenstände aus deren Wohnung. Gegen 15 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür der 69-jährigen Frau und ihrem ebenfalls 69-jährigen Mann in der Verbandsstraße. Er bot dem Ehepaar seine Hilfe bei der Beantragung eines Pflegegrades an. Dabei lief er in der Wohnung umher. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, stellten die beiden 69-Jährigen fest, dass zwei Geldbörsen sowie Schmuck entwendet wurden. Sie alarmierten die Polizei und beschrieben den Täter als etwa 185 cm groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug beigefarbene Sportkleidung. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls aus Wohnungen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

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