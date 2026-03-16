Polizei Hagen

POL-HA: Stalking: 25-Jähriger klettert auf Balkon von Ex-Freundin

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 25-Jähriger stellte seiner Ex-Freundin nach, indem er sich zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wehringhausen begab und dort auf den Balkon im Erdgeschoss kletterte. Am Sonntagmorgen (15.03.2026) beobachtete eine Nachbarin der betroffenen Frau zum wiederholten Mal, wie sich der Mann auf den Balkon begab, und verständigte die Polizei. Beamte leiteten eine Fahndung nach dem 25-Jährigen ein, konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann nun wegen des Verdachts der Nachstellung und des Hausfriedensbruchs. (rst)

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