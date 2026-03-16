Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung

Bild-Infos

Download

Lampertheim (ots)

Die Polizei lädt interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlosen Fahrradcodierung am Samstag (11. April), von 10.00 bis 14.00 Uhr, auf dem Gelände der Polizeistation Lampertheim ein.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese wird ab dem 23. März 2026 unter der Rufnummer 06206/ 9440-100 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell