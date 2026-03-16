Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Unfall mit drei Verletzten

Bensheim (ots)

Bensheim: Bei einem Verkehrsunfall am Montag (16.3.) sind gegen 17:00 Uhr auf der A5 zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach ersten Feststellungen durch die Polizei, fuhr ein Mercedes auf einen Volkswagen auf, der unmittelbar zuvor von einem Parkplatz auf die Autobahn gewechselt hatte. Der Fahrer des VW und dessen Beifahrerin, sowie auch der Fahrer des Mercedes, wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge wurden anschließend durch hinzugerufene Abschleppdienste von der Autobahn entfernt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Heidelberg für die Dauer von etwa 45 Minuten gesperrt, wodurch sich ein längerer Rückstau bildete. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr waren auch zwei Streifen der Autobahnpolizei Südhessen im Einsatz. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist.

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