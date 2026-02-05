PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel: Moers- 24- Jähriger nach versuchten Einbrüchen in PKW festgenommen

Moers (ots)

Am 05.02.2026 beobachtete ein Zeuge gegen 03:40 Uhr eine männliche Person im Moerser Stadtteil Hülsdonk dabei, wie diese versuchte, die Seitenscheibe eines Pkw mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen.

Die Person wurde folgendermaßen beschrieben:

   - männlich, ca.170cm groß
   - heller Kapuzenpullover-
   - helle Jogginghose.

In unmittelbarer Tatortnähe trafen eingesetzte Kräfte der Polizeiwache Süd in Moers einen Mann an, auf welchen die Beschreibung zutraf.

Hierbei handelt es sich um einen 24-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt. Bei der Überprüfung des Mannes ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser bereits wenige Stunden zuvor in unmittelbarer Nähe versucht haben könnte, in zwei weitere PKW einzubrechen.

Er wurde daher vorläufig festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, einem Haftrichter vorgeführt.

HS/ Ref.: 260205-0400

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

