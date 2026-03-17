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POL-DA: Bad König: Fahrradcodierung an Infostand der Polizei/Anmeldung erforderlich

POL-DA: Bad König: Fahrradcodierung an Infostand der Polizei/Anmeldung erforderlich
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Bad König (ots)

Am Mittwoch, den 8. April 2026, in der Zeit zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, bietet die Polizei im Rahmen des Wochenmarktes eine Fahrradcodierung auf der Piazza vor der Wandelhalle an. Zudem geben die Beamten am dortigen Infostand interessierten Bürgerinnen und Bürgern auch Präventionstipps und Informationen zum Schutz vor Wohnungseinbruch oder Betrugsdelikten.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am 31. März, in der Zeit von 8.00 bis 13.00, bei der Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, unter der Rufnummer 06062/953-659 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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