Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Frontalzusammenstoß mit drei Fahrzeugen

Baden-Baden, B500 (ots)

Auf der B500 zwischen Baden-Baden und Iffezheim kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Frontalzusammenstoß unter Beteiligung dreier Fahrzeuge. Ersten Erkenntnissen zufolge kam eine 26-jährige Fahrzeugführerin gegen Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit einem Toyota. Ein weiterer Fahrer eines Skoda, der dem Toyota folgten, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Vordermann auf.

Vier Insassen des Toyata sowie die Unfallverursacherin wurden durch die Kollision leicht verletzt und kamen in umliegende Kliniken zur weiteren medizinischen Untersuchung. Der Fahrer des Skoda trug durch den Unfall keine Verletzungen davon und konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort seine Fahrt fortsetzen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Abschlepp- und Reinigungsarbeiten waren die Ursache, dass die B500 zwischenzeitlich vollgesperrt war.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren ebenfalls im Einsatz. Die Beamten der Verkehrspolizei Bühl haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls aufgenommen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

