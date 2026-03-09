Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Oberkirch (ots)

Im Bereich der Probstbühndstraße / Renchener Straße soll sich am Samstagabend ein Vorfall mit einem Messer ereignet haben, der zu einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung führte. Gegen 20:10 Uhr soll ein 34-Jähriger mit einem Cuttermesser einen 27-Jährigen angegriffen haben, der dadurch leichte Verletzungen erlitt. Der mutmaßliche Angreifer sei dem 27-jährigen Opfer bereits im Vorfeld bekannt gewesen. Der Beschuldigte wurde daraufhin an seiner Wohnanschrift aufgesucht und befragt. Die weiteren Ermittlungen zum möglichen Tatablauf und den Hintergründen werden nun vom Polizeiposten Oberkirch geleitet.

