PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Oberkirch (ots)

Im Bereich der Probstbühndstraße / Renchener Straße soll sich am Samstagabend ein Vorfall mit einem Messer ereignet haben, der zu einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung führte. Gegen 20:10 Uhr soll ein 34-Jähriger mit einem Cuttermesser einen 27-Jährigen angegriffen haben, der dadurch leichte Verletzungen erlitt. Der mutmaßliche Angreifer sei dem 27-jährigen Opfer bereits im Vorfeld bekannt gewesen. Der Beschuldigte wurde daraufhin an seiner Wohnanschrift aufgesucht und befragt. Die weiteren Ermittlungen zum möglichen Tatablauf und den Hintergründen werden nun vom Polizeiposten Oberkirch geleitet.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren