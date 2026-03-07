Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Rheinau (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor sechs Uhr, fuhr ein hochmotorisierter VW Golf auf der Werftstraße von Rheinau in Richtung Kehl. Aufgrund weit überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer am Ende der langen Gerade, im Übergang zu einer Rechtskurve, die Kontrolle über das Fahrzeug. Zunächst streifte er die rechte Leitplanke, übersteuerte nach links und prallte gegen die Leitplanke am linken Fahrbahnrand, die über eine Länge von 70 Meter zerstört wurde. Anschließend überschlug sich der Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wo er auf den Rädern zum Stillstand kam. Von den fünf Insassen wurde vier schwer und einer leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. Bislang ist unklar, wer mit dem Fahrzeug gefahren ist. Die Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Offenburg übernommen. Die Feuerwehr Rheinau befand sich ebenfalls im Einsatz. Der VW Golf im Wert von 50.000 Euro wurde total zerstört. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf 10.000 Euro.

