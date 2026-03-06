Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vollen Einsatz gezeigt - Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt und in Haft gebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Beamte des Polizeireviers Kehl haben am Mittwoch und am Donnerstag gleich zwei Mal vollen Einsatz gezeigt und an beiden Tagen denselben Mann nach einem begangenen Fahrraddiebstahl vorläufig festnehmen können. Hierbei hat sich besonders ein in zivil gekleideter Polizist hervorgetan, der am Mittwochnachmittag einen 39-Jährigen in der Blumenstraße bei seinen mutmaßlichen kriminellen Machenschaften beobachtete, die Verfolgung aufnahm und ihn letztlich kurz nach 15 Uhr vorläufig festnehmen konnte. Weiter ist der Mann verdächtig noch versucht zu haben, seinen Verfolger abzuschütteln, in dem er eine mitgeführte Sattelstütze nach ihm geworfen habe. Der nacheilende Beamte blieb allerdings hartnäckig und ließ sich in seinem Vorhaben, dem mutmaßlichen Dieb habhaft zu werden, nicht abhalten. Hierbei ist der Flüchtende dann beim Überfahren einer Bordsteinkante in der Hermann-Dietrich-Straße an einem geparkten VW Golf hängengeblieben und gestürzt. Der 39-Jährige versuchte zwar nach dem Sturz noch wegzurennen, wurde dann aber von dem zivilen Polizisten eingeholt und gestellt. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung brachte den vorläufig Festgenommenen anschließend zum nahegelegenen Polizeirevier. Dort konnte der Eigentümer des gestohlenen Pedelecs sein Fahrrad glücklich in Empfang nehmen. Im mitgeführten Rucksack des Enddreißigers fanden die Beamten diverses Werkzeug und stellten es sicher. Am VW Golf ist ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nahezu identisch ist am Donnerstagvormittag ein zweiter Fahrraddiebstahl abgelaufen. Dieses Mal erhielt derselbe Beamte kurz vor 11:30 Uhr telefonisch einen Hinweis von einem Bekannten, dass ein verdächtiger Mann in der Hauptstraße um einen Fahrradständer herumschleiche. Sofort schwang sich der wieder in zivil gekleidete Beamte auf sein Dienstfahrrad und alarmierte parallel seine Kollegen, die sich im Umfeld des gemeldeten Aufenthaltsortes des Verdächtigen positionierten. Während der Anfahrt der Polizisten konnte der Anrufer beobachten, wie der Mann ein schwarzes Elektro-Mountainbike der Marke "Cube" mutmaßlich knackte" und davonfuhr. Wenige Sekunden danach trafen die herbeieilenden Polizeibeamten ein. Der Verdächtige versuchte erneut zu flüchten, erkannte dann aber in Anbetracht der polizeilichen Überzahl, dass er ein weiteres Mal in den Fängen der Gesetzeshüter landen wird. Nachdem ihn der zivile Beamte auf dem Fahrrad im Bereich des Marktplatzes zurief, er solle anhalten und sich ergeben, hielt der 39-Jährige an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der kroatische Staatsangehörige wurde am Freitagmittag beim Amtsgericht Offenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg folgte und einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Enddreißiger wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

