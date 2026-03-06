PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Falsche Handwerker unterwegs, Präventionshinweise

Offenburg (ots)

Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag in der Eichendorffstraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Frau soll gegen 15 Uhr an ihrer Wohnungstür von zwei Männern angesprochen worden sein, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben. Die beiden Fremden betraten die Wohnung der Seniorin gegen ihren Willen mit dem Vorwand die Heizung kontrollieren zu müssen. Kurze Zeit später soll die Bewohnerin laut angekündigt haben, dass sie die Polizei rufe. Daraufhin verließen die Männer die Wohnung. Die Frau musste am Folgetag feststellen, dass mehrere Schmuckstücke im Wert von rund 1.800 Euro aus ihrer Wohnung entwendet wurden.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl zu wenden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

   -  Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!
   -  Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder 
      mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer 
      Türsprechanlage Gebrauch.
   -  Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer 
      Sperrbügel oder Sicherheitskette an.
   -  Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn 
      hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder 
      bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine 
      Vertrauensperson anwesend ist.
   -  Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen 
      Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie 
      telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.
   -  Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst 
      bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt
      worden sind.
   -  Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch 
      energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.
   -  Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

