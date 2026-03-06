Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Falsche Handwerker unterwegs, Präventionshinweise

Offenburg (ots)

Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag in der Eichendorffstraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Frau soll gegen 15 Uhr an ihrer Wohnungstür von zwei Männern angesprochen worden sein, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben. Die beiden Fremden betraten die Wohnung der Seniorin gegen ihren Willen mit dem Vorwand die Heizung kontrollieren zu müssen. Kurze Zeit später soll die Bewohnerin laut angekündigt haben, dass sie die Polizei rufe. Daraufhin verließen die Männer die Wohnung. Die Frau musste am Folgetag feststellen, dass mehrere Schmuckstücke im Wert von rund 1.800 Euro aus ihrer Wohnung entwendet wurden.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl zu wenden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

- Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell