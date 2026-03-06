Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Spendenbetrug vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Zwei 18 und 21 Jahre alte Männer waren am Mittwochvormittag in der Offenburger Oststadt unterwegs und gaben sich hierbei als vermeintliche Spendensammler aus. Unter dem Vorwand, für einen Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder Spenden zu sammeln, klingelten sie an mehreren Häusern. Da dies einem Zeugen seltsam erschien, alarmierte dieser gegen 10.30 Uhr die Polizei. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nach den Verdächtigen geriet das Duo in der Grimmelshausenstraße schließlich in den Fokus der Beamten. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Vorgehen der zwei jungen Männer um ein Täuschungsmanöver gehandelt haben dürfte. Das Geld sollte demnach offenbar in ihren eigenen Taschen landen. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren wegen des Betrugs eingeleitet.

Die Polizei warnt:

- Im Verdachtsfall, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, sofort die Polizei über den Notruf 110 informieren. Beispielsweise wenn Personen an der Haustür klingeln, die keine konkreten und verständlichen Anliegen haben. Oder wenn der Verdacht besteht, dass Personen Haus und Umfeld auskundschaften - auch das der Nachbarn!

- Für die Beamten vor Ort ist es wichtig, von Hinweisgebern Details über Personen oder sogar Fahrzeuge zu erfahren - also beispielsweise Personenbeschreibungen und Autokennzeichen.

- Sich bei Spendensammlern immer eine Legitimation vorzeigen lassen.

- Grundsätzlich ist immer eine gesunde Zurückhaltung angebracht.

- Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner betätigen. Nutzen Sie hierfür (falls vorhanden) einen Türspion und/oder eine Sprechanlage. Lassen sie nie Unbekannte in ihr Haus.

- Reichen Sie Stift, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

Sollte eine unbekannte Person ihre Toilette, ihr Telefon etc. benutzen wollen, so ziehen sie immer eine Vertrauensperson hinzu (Nachbarn). Wichtig: Nie alleine mit einer bettelnden Person im Haus bleiben. Eventuelle Mittäter können sich unbemerkt von Ihnen ebenfalls Zutritt in das Haus verschaffen.

