POL-OG: Renchen - Hilfsbereite Passantin: Abgängiger Senior aufgegriffen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Renchen (ots)
Eine aufmerksame Passantin hat am Dienstagabend durch ihre Hilfsbereitschaft möglicherweise eine Suchaktion nach einem abgängigen Senior abgewendet. Gegen 19:15 Uhr sei der 76-Jährigen ein älterer und orientierungslos wirkender Mann auf der Hauptstraße aufgefallen. Sie nahm den 83-jährigen Senior vorerst mit zu sich nach Hause, um von dort aus die Polizei um Hilfe zu bitten. Später stellte sich heraus, dass der 83-Jährige am Mittag von seiner Tochter in eine Rehaklinik gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten den Mann anschließend wieder wohlbehalten in die Klinik zurückbringen.
/mk
