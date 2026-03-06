Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Dank wachsamer Bankmitarbeiter zwei mutmaßliche Betrüger vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Gaggenau (ots)

Wachsame Bankmitarbeiter eines Bankinstituts in Gaggenau haben Ende Februar einen hervorragenden Job gemacht und maßgeblich dazu beigetragen, dass zwei mutmaßliche Betrüger dingfest gemacht werden konnten. Zwei Männer im Alter von 33 und 44 Jahren konnten so von Beamten des Polizeireviers Gaggenau noch in der Bank vorläufig festgenommen werden, als diese einen zuvor ergaunerten Geldbetrag von 3.800 Euro abheben wollten. Vorausgegangen war der Anruf eines falschen Bankmitarbeiters bei einem 66 Jahre alten Mann. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Mitarbeiter der Rechtsabteilung aus und konnten den 66-Jährigen davon überzeugen, dass eine anstehende Überweisung über 9.900 Euro nur durch die Mitteilung einer Push-TAN verhindert werden könne. Nach dem Telefonat kamen dem Angerufenen Zweifel und er setzte sich mit einem richtigen Kundenbetreuer in Verbindung. Hierbei stellte sich heraus, dass er Betrügern auf den Leim gegangen und das Geld bereits auf ein anderes Konto geflossen ist. Noch am selben Tag meldete dann ein Bankmitarbeiter in Gaggenau zwei verdächtige Männer, die frisch auf ihr Konto überwiesenes Geld abheben wollten. Sofort ausrückende Beamte des Polizeireviers Gaggenau konnten anschließend die beiden Männer mit kosovarischer Staatsangehörigkeit vorläufig festnehmen. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass von einem 26-Jährigen in betrügerischer Weise 3.800 Euro erlangt wurden und genau dieser Betrag abgehoben werden sollte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die beiden vorläufig Festgenommenen lediglich die Geldabholer und nicht die Drahtzieher im Hintergrund sind, die sich am Telefon als die falsche Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Gegen die 33- und 44-Jährigen standen in der Folge trotzdem weitere Maßnahmen, wie erkennungsdienstliche Behandlungen und Wohnungsdurchsuchungen an. Hierbei wurden auch die Handys der Verdächtigen beschlagnahmt. Ob das Duo noch für weitere Betrugstaten in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell