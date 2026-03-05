PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (27.02.2026) soll es an der Kreuzung Rathausstraße / Vitus-Burg-Straße zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem dunkelroten SUV gekommen sein. Der bisher unbekannte SUV-Fahrer soll gegen 18:15 Uhr von der Vitus-Burg-Straße nach links in die Rathausstraße eingebogen sein, als er beim Anfahren einen von links kommenden Jogger übersehen haben soll. Der Sportler wurde mit der Fahrzeugfront erfasst und fiel im Anschluss auf die Straße. Der Autofahrer bog in der Folge ab und fuhr in Richtung Grafenhausen weg, ohne sich um die Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der Jogger wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Leichtverletzten befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision mehrere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Ermittler bitten diese Fahrzeugführer und weitere Zeugen des Unfalls sich beim Polizeirevier in Lahr unter der Telefonnummer 07821 / 277-0 zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:17

    POL-OG: Offenburg - Aktuellen Versicherungsschutz beachten / Hinweise der Polizei

    Offenburg (ots) - Weil er am Mittwochmittag mit seinem E-Scooter in der Platanenallee unterwegs war, obwohl sein Versicherungsschutz seit Anfang März abgelaufen war, sieht ein 52 Jahre alter Mann nun einer Strafanzeige wegen des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung entgegen. Der Fahrzeuglenker geriet kurz nach 12 Uhr in die Kontrolle der Beamten des ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:23

    POL-OG: Ettenheim, A5 - Stau und Verletzte nach Auffahrunfall auf Autobahn

    Ettenheim (ots) - Am Donnerstagmittag ist ein Kleintransporter an einem Stauende auf der A5 zwischen Ettenheim und Rust einem Lkw aufgefahren. Der Lkw wurde durch den Aufprall auf einem vor ihm stehende Sattelzug geschoben. Bei dem sich gegen 12 Uhr zugetragenen Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen die Fahrer des Kleintransporters und des Lkw verletzt und mit ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:23

    POL-OG: Wolfach - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

    Wolfach (ots) - Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen dort abgestelltes Skoda beschädigt und einen Schaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher, ein 79 Jahre alter Mann, mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren