POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (27.02.2026) soll es an der Kreuzung Rathausstraße / Vitus-Burg-Straße zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem dunkelroten SUV gekommen sein. Der bisher unbekannte SUV-Fahrer soll gegen 18:15 Uhr von der Vitus-Burg-Straße nach links in die Rathausstraße eingebogen sein, als er beim Anfahren einen von links kommenden Jogger übersehen haben soll. Der Sportler wurde mit der Fahrzeugfront erfasst und fiel im Anschluss auf die Straße. Der Autofahrer bog in der Folge ab und fuhr in Richtung Grafenhausen weg, ohne sich um die Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der Jogger wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Leichtverletzten befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision mehrere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Ermittler bitten diese Fahrzeugführer und weitere Zeugen des Unfalls sich beim Polizeirevier in Lahr unter der Telefonnummer 07821 / 277-0 zu melden.

