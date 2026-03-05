PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, A5 - Stau und Verletzte nach Auffahrunfall auf Autobahn

Ettenheim (ots)

Am Donnerstagmittag ist ein Kleintransporter an einem Stauende auf der A5 zwischen Ettenheim und Rust einem Lkw aufgefahren. Der Lkw wurde durch den Aufprall auf einem vor ihm stehende Sattelzug geschoben. Bei dem sich gegen 12 Uhr zugetragenen Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen die Fahrer des Kleintransporters und des Lkw verletzt und mit Rettungswägen in ein Krankenhaus gebracht. Ein bereits angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Basel wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen teilweise voll gesperrt. Aktuell hat sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge gebildet. Der genaue Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern an.

/vo

