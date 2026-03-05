Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Handfeste Auseinandersetzung

Rastatt, Ottersdorf (ots)

Ein Streit um ein Kaufgeschäft eskalierte am Mittwochabend derart, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Gegen 19:40 Uhr führte das Zusammentreffen rund um den geplanten Verkauf eines Motors im Ortskern von Ottersdorf zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Hierbei sollen die beteiligten Männer sich gegenseitig geschlagen und getreten haben. Die genauen Abläufe und Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell