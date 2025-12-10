Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Internationaler Haftbefehl und Untersuchungshaftbefehl vollstreckt Bundespolizei Waidhaus nimmt zwei Männer bei Grenzkontrollen fest

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Dienstag (9. Dezember) zwei gesuchte Männer festgenommen. Gegen einen der Männer lag ein Untersuchungshaftbefehl der deutschen Justiz vor. In einem weiteren Fall vollstreckten die Einsatzkräfte einen europäischen Haftbefehl der slowakischen Behörden. Die Beamten nahmen beide Männer fest und übergaben sie der Justiz.

Am Dienstagvormittag kontrollierten Bundespolizisten einen 28-jährigen Bulgaren. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten gleich mehrere Fahndungsnotizen fest. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn fahndete mit einem bestehenden Untersuchungshaftbefehl nach dem Mann. Sie verdächtigt ihn, im August 2023 in Schwäbisch Hall in ein Firmengelände eingedrungen zu sein und dort mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Maschinen und Werkzeuge gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen bei rund 20.000 Euro. Zusätzlich bestand eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Köln zur Aufenthaltsermittlung. Hintergrund ist ein Strafbefehl wegen besonders schweren Diebstahls. Die Bundespolizei nahm den 28-Jährigen fest und wird ihn noch heute den Justizbehörden in Schwäbisch Hall übergeben.

In einem Fernlinienbus auf der Route Prag-Brüssel kontrollierten die Bundespolizisten wenig später einen 31-jährigen Slowaken. Die Überprüfung ergab eine schengenweite Ausschreibung der slowakischen Behörden. Der Mann wird aufgrund eines europäischen Haftbefehls gesucht. Die Slowakei wirft ihm vor, über einen längeren Zeitraum keine Unterhaltszahlungen geleistet und sich anschließend der Justiz entzogen zu haben. Aus diesem Grund erließen die Behörden einen Haftbefehl sowie ein Ersuchen zur Festnahme und Auslieferung nach dem Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Die Bundespolizei nahm den 31-Jährigen daraufhin vorläufig fest und übergab ihn an die zuständigen Justizbehörden.

