Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Internationaler Haftbefehl und Untersuchungshaftbefehl vollstreckt Bundespolizei Waidhaus nimmt zwei Männer bei Grenzkontrollen fest
Waidhaus (ots)
Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Dienstag (9. Dezember) zwei gesuchte Männer festgenommen. Gegen einen der Männer lag ein Untersuchungshaftbefehl der deutschen Justiz vor. In einem weiteren Fall vollstreckten die Einsatzkräfte einen europäischen Haftbefehl der slowakischen Behörden. Die Beamten nahmen beide Männer fest und übergaben sie der Justiz.
Am Dienstagvormittag kontrollierten Bundespolizisten einen 28-jährigen Bulgaren. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten gleich mehrere Fahndungsnotizen fest. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn fahndete mit einem bestehenden Untersuchungshaftbefehl nach dem Mann. Sie verdächtigt ihn, im August 2023 in Schwäbisch Hall in ein Firmengelände eingedrungen zu sein und dort mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Maschinen und Werkzeuge gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen bei rund 20.000 Euro. Zusätzlich bestand eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Köln zur Aufenthaltsermittlung. Hintergrund ist ein Strafbefehl wegen besonders schweren Diebstahls. Die Bundespolizei nahm den 28-Jährigen fest und wird ihn noch heute den Justizbehörden in Schwäbisch Hall übergeben.
In einem Fernlinienbus auf der Route Prag-Brüssel kontrollierten die Bundespolizisten wenig später einen 31-jährigen Slowaken. Die Überprüfung ergab eine schengenweite Ausschreibung der slowakischen Behörden. Der Mann wird aufgrund eines europäischen Haftbefehls gesucht. Die Slowakei wirft ihm vor, über einen längeren Zeitraum keine Unterhaltszahlungen geleistet und sich anschließend der Justiz entzogen zu haben. Aus diesem Grund erließen die Behörden einen Haftbefehl sowie ein Ersuchen zur Festnahme und Auslieferung nach dem Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Die Bundespolizei nahm den 31-Jährigen daraufhin vorläufig fest und übergab ihn an die zuständigen Justizbehörden.
Rückfragen bitte an:
Tobias Pfeiffer
____________________________________________
Bundespolizeiinspektion Waidhaus | Pressestelle
Vohenstraußer Straße 14 | 92726 Waidhaus
Telefon: 09652 8206-106 | Fax: 09652 8206-49
E-Mail: tobias.pfeiffer@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.wai.oeffentlichkeitsarbeit@polizei.bund.de
Der Zuständigkeitsbereich der Inspektion umfasst die Landkreise
Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth sowie die kreisfreie Stadt
Weiden und wird charakterisiert durch zahlreiche Hauptverkehrsadern.
Zu den Kernaufgaben der Inspektion gehören die Binnengrenzfahndung
und die Gewährleistung der Sicherheit von Bahnreisenden.
Auf der Grundlage des Schengener Grenzkodex bekämpfen die Waidhauser
Bundespolizisten grenzüberschreitende Kriminalität in enger
Zusammenarbeit mit der bayerischen und tschechischen Polizei sowie
dem Zoll.
Im bahnpolizeilichen Aufgabenspektrum setzt die BPOLI Waidhaus einen
Schwerpunkt bei der Kriminalprävention und der Gefahrenvorsorge.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell