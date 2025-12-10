Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Junge Frau im Zug belästigt

Lichtenfels (ots)

Am Montagabend (9. Dezember) fuhr eine 19-jährige Frau mit dem Regionalexpress von Hochstadt am Main in Richtung Lichtenfels. Während der Fahrt setzte sich ein junger Mann neben sie und manipulierte an seinem Glied. Die junge Frau wählte den Polizeinotruf und machte andere Reisende auf den Fall aufmerksam. Bei Ankunft in Lichtenfels stieg der Tatverdächtige aus. Couragierte Reisende hielten den 32-jährigen Syrer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Der Täter wurde anschließend von Beamten der Bundespolizei und der Polizei des Freistaates Bayern festgenommen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlungen.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf eine Kampagne der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes hin. Unter folgendem Link sind hilfreiche Tipps zum Thema "Mit Bus und Bahn sicher ans Ziel" zu finden. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/junge-leute/sicher-unterwegs/mit-bus-und-bahn/ Wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln belästigt, bedrängt oder bedroht werden, empfiehlt die Bundespolizei, sofort zu reagieren und andere auf das Verhalten der Person aufmerksam zu machen.

