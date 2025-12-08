Bundespolizeidirektion München: Gepäckdiebstahl aus abfahrbereitem ICE

Bundespolizeidirektion München

Am Sonntagmorgen, dem 7. Dezember, kam es am Münchner Hauptbahnhof zu einem Gepäckdiebstahl aus einem abfahrbereiten ICE. Die 26-jährige Geschädigte aus China bemerkte das Fehlen ihres Koffers erst, nachdem der Zug abgefahren war. Die Bundespolizei warnt vor Gepäck- und Taschendiebstählen im weihnachtlichen Reiseverkehr. Die Reisende hatte ihren Reisekoffer gegen 08:24 Uhr im ICE 724 mit dem Fahrziel Frankfurt/Main Hbf in der Gepäckablage verstaut und sich auf einen Sitzplatz in der Nähe gesetzt. Dabei hatte sie ihren Koffer nicht im Blick. Gegen 9:00 Uhr bemerkte sie, dass ihr Reisegepäck fehlte, und erstattete schließlich bei der Bundespolizei in Frankfurt (Main) Anzeige. Auf Anfrage hat die Bundespolizeiinspektion München eine Videoauswertung des relevanten Bereichs durchgeführt. Dabei konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Ein unbekannter männlicher Täter sowie eine unbekannte weibliche Täterin. Die beiden stiegen gegen 08:25 Uhr, unmittelbar nach dem Einstieg der Geschädigten, in den ICE 724 ein und verließen den Zug nur eine Minute später durch die gleiche Tür. Dabei nahmen sie den Koffer der Geschädigten mit. Neben diversen Kleidungsstücken und Kosmetikartikeln befanden sich im Koffer zwei hochwertige Laptops und Schmuck, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4.400 Euro entstand. Präventionshinweis: In der bevorstehenden Weihnachtszeit ist mit einem erhöhten Reiseverkehr zu rechnen. Reisende sollten besonders auf ihr Gepäck achten und es während der gesamten Reise im Blick behalten. Die Bundespolizei empfiehlt, Gepäckstücke während der Fahrt sicher zu verstauen und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um Dieben keine Chance zu geben.

