Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Gepäckdiebstahl aus abfahrbereitem ICE
München (ots)
Am Sonntagmorgen, dem 7. Dezember, kam es am Münchner Hauptbahnhof zu einem Gepäckdiebstahl aus einem abfahrbereiten ICE. Die 26-jährige Geschädigte aus China bemerkte das Fehlen ihres Koffers erst, nachdem der Zug abgefahren war. Die Bundespolizei warnt vor Gepäck- und Taschendiebstählen im weihnachtlichen Reiseverkehr. Die Reisende hatte ihren Reisekoffer gegen 08:24 Uhr im ICE 724 mit dem Fahrziel Frankfurt/Main Hbf in der Gepäckablage verstaut und sich auf einen Sitzplatz in der Nähe gesetzt. Dabei hatte sie ihren Koffer nicht im Blick. Gegen 9:00 Uhr bemerkte sie, dass ihr Reisegepäck fehlte, und erstattete schließlich bei der Bundespolizei in Frankfurt (Main) Anzeige. Auf Anfrage hat die Bundespolizeiinspektion München eine Videoauswertung des relevanten Bereichs durchgeführt. Dabei konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Ein unbekannter männlicher Täter sowie eine unbekannte weibliche Täterin. Die beiden stiegen gegen 08:25 Uhr, unmittelbar nach dem Einstieg der Geschädigten, in den ICE 724 ein und verließen den Zug nur eine Minute später durch die gleiche Tür. Dabei nahmen sie den Koffer der Geschädigten mit. Neben diversen Kleidungsstücken und Kosmetikartikeln befanden sich im Koffer zwei hochwertige Laptops und Schmuck, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4.400 Euro entstand. Präventionshinweis: In der bevorstehenden Weihnachtszeit ist mit einem erhöhten Reiseverkehr zu rechnen. Reisende sollten besonders auf ihr Gepäck achten und es während der gesamten Reise im Blick behalten. Die Bundespolizei empfiehlt, Gepäckstücke während der Fahrt sicher zu verstauen und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um Dieben keine Chance zu geben.
Rückfragen bitte an:
Sina Dietsch
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515550-1103
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell