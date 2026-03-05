Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Baumaschinen und Werkzeuge erbeutet, Hinweise erbeten

Mahlberg (ots)

Wie am Mittwoch beim Polizeiposten Ettenheim zur Anzeige gebracht wurde, sind bislang unbekannte Einbrecher zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in ein Gebäude in der Straße "Rossmarkt" eingedrungen und haben Baumaschinen, Werkzeug und Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Einbrecher haben hierzu die Haustür aufgebrochen und sind so in das Innere des Hauses gelangt. Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07822 44695-0.

/wo

