Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch Zusenhofen - Diebstahl von Fahrrad vereitelt

Oberkirch (ots)

Eine 33-jährige Kiosk Verkäuferin beobachtete am frühen Dienstagabend zunächst einen Mann, welcher sich bei den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof an ihrem E-Bike (Klapprad) zu schaffen machte und dies in der Folge entwendete.

Daraufhin nahm die Verkäuferin gegen 19.30 Uhr selbst die Verfolgung zu Fuß auf. Dies bemerkte der Dieb offenbar, ließ das Fahrrad zurück und flüchtete in Richtung Inselbadweg/Südring.

Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen ca. 50 Jahre alten Mann, mit osteuropäischem Dialekt handeln soll. Zum Tatzeitpunkt trug dieser eine Wollmütze.

Eine Fahndung durch alarmierte Polizeikräfte blieb ohne den erhofften Erfolg. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Rufnummer 07841-70660 zu melden.

