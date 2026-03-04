Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach mehreren Störungen in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am Dienstag gleich mehrere Polizeieinsätze in der Innenstadt verursacht. Gegen 17:25 Uhr wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen, nachdem mehrere Passanten gemeldet hatten, dass ein Mann Schilder umgeworfen haben soll. Als die Polizei eintraf, konnte jedoch weder der Mann noch die umgeworfenen Schilder gefunden werden, da Passanten diese bereits wieder aufgestellt hatten. Kurz darauf, gegen 17:45 Uhr, ging bei der Polizei erneut ein Notruf ein, diesmal aus der Elsässer Straße, wo ein Mann herumschreien und randalieren soll. Sofort ausrückende Beamte des Polizeireviers Offenburg trafen auf den 35-Jährigen, gegen den daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen wurde, dem er zunächst nachkam. Polizeibeamte trafen gegen 19:10 Uhr erneut auf den 35-Jährigen in der Elsässer Straße, womit er gegen den ausgesprochenen Platzverweis verstieß. Aufgrund seines Verhaltens, seines alkoholisierten Zustands und um weitere Ordnungsstörungen zu vermeiden wurde er in Gewahrsam genommen. /sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell