PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach mehreren Störungen in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am Dienstag gleich mehrere Polizeieinsätze in der Innenstadt verursacht. Gegen 17:25 Uhr wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen, nachdem mehrere Passanten gemeldet hatten, dass ein Mann Schilder umgeworfen haben soll. Als die Polizei eintraf, konnte jedoch weder der Mann noch die umgeworfenen Schilder gefunden werden, da Passanten diese bereits wieder aufgestellt hatten. Kurz darauf, gegen 17:45 Uhr, ging bei der Polizei erneut ein Notruf ein, diesmal aus der Elsässer Straße, wo ein Mann herumschreien und randalieren soll. Sofort ausrückende Beamte des Polizeireviers Offenburg trafen auf den 35-Jährigen, gegen den daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen wurde, dem er zunächst nachkam. Polizeibeamte trafen gegen 19:10 Uhr erneut auf den 35-Jährigen in der Elsässer Straße, womit er gegen den ausgesprochenen Platzverweis verstieß. Aufgrund seines Verhaltens, seines alkoholisierten Zustands und um weitere Ordnungsstörungen zu vermeiden wurde er in Gewahrsam genommen. /sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211260
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:30

    POL-OG: Oberkirch - Beziehungsstreit endete in Gewahrsamszelle

    Oberkirch (ots) - Ein Beziehungsstreit unweit des Renchtalstadions hat sich im Verlauf des Dienstags zugespitzt und endete für einen 36 Jahre alten Mann nach Widerstandshandlungen gegenüber Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in der Gewahrsamszelle. Der 36-Jährige war hierbei mehrfach vor der Haustür seiner Lebensgefährtin aufgetaucht und randalierte. Ein ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:25

    POL-OG: Appenweier - Stoppschild missachtet

    Appenweier (ots) - Die mutmaßliche Missachtung eines Stoppschildes hat am Dienstagnachmittag auf der B28 zwischen Nesselried und Nussbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und zu einem Sachschaden von rund 20.000 Euro geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 79-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 15:45 Uhr nach links auf die B28 in Richtung Oberkirch abbiegen, missachtete dabei das Stoppschild und übersah ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:19

    POL-OG: Appenweier, B28 - Auto in Brand geraten

    Appenweier (ots) - Weshalb in der Nacht auf Mittwoch ein auf einem Pendlerparkplatz an der B28 abgestellter Porsche in Brand geraten ist, muss noch untersucht werden. Fest steht, dass das hochwertige Fahrzeug gegen 1:30 Uhr in Flammen stand und komplett ausbrannte. Personen wurden keine verletzt, der Sachschaden ist mit rund 140.000 Euro jedoch beträchtlich. Um der Brandursache nachzugehen wurde der Wagen sichergestellt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren