Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Seniorin wird Opfer eines Trickbetrugs

Falsche Handwerker verschaffen sich Zutritt zur Wohnung

Weeze (ots)

Am Dienstagmorgen (22. Juli 2025) ist eine 90-Jährige aus Weeze Opfer eines Trickbetrugs geworden. Gegen 10:00 Uhr klingelten zwei ihr unbekannte Männer an ihrer Wohnungstür auf der Gocher Straße. Die Männer - beide bekleidet mit gelben Warnwesten - gaben an, die Heizkörper in der Wohnung der 90-Jährigen überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ die Unbekannten herein und ging mit einem der Männer in die Küche, während sich der andere außerhalb ihres Sichtfelds in der Wohnung bewegte. Als die beiden angeblichen Handwerker nach 20 Minuten die Wohnung wieder verließen, wurde die Seniorin misstrauisch. Zu Recht: In ihrem Schlafzimmer waren mehrere Schränke durchwühlt worden, zudem fehlten Schmuckstücke.

Die Trickbetrüger werden beide als etwa 1,70 bis 1,75m groß beschrieben, ca. 40 bis 45 Jahre alt und sie hatten ein südländisches Aussehen. Der Mann, der in der Küche mit der Seniorin redete, sprach gebrochenes Deutsch. Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die beiden Männer gesehen oder evtl. ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen haben, sich unter 02823 1080 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, klären Sie dies zunächst telefonisch ab, bevor Sie jemanden in die Wohnung lassen. Rufen Sie die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen. Personen, wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. Falls Ihnen Personen verdächtig vorkommen, informieren Sie bitte bedenkenlos die Polizei über den Notruf 110.(cs)

