Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Beziehungsstreit endete in Gewahrsamszelle

Oberkirch (ots)

Ein Beziehungsstreit unweit des Renchtalstadions hat sich im Verlauf des Dienstags zugespitzt und endete für einen 36 Jahre alten Mann nach Widerstandshandlungen gegenüber Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in der Gewahrsamszelle. Der 36-Jährige war hierbei mehrfach vor der Haustür seiner Lebensgefährtin aufgetaucht und randalierte. Ein von den Polizeibeamten ausgesprochener Platzverweis und die Androhung einer Gewahrsamnahme haben den Mittdreißiger offensichtlich nicht besänftigt. Als der Störenfried gegen 23:20 Uhr erneut bei seiner Lebenspartnerin aufschlug und für Ärger sorgte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Mann zeigte sich gegenüber polizeilichen Einsatzkräften sehr aggressiv und unkooperativ, sodass er letztlich überwältigt werden musste. Hierbei beleidigte er nicht nur die Polizisten, sondern leistete auch aktiven Widerstand. Weil er auf dem Polizeirevier Achern/Oberkirch weiterhin ankündigte, nach Oberkirch zurückzukehren, verbrachte er die Nacht in der Arrestzelle. Den Mann erwartet nun ein juristisches Nachspiel.

/wo

