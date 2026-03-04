PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Rastatt, B462 - Zusammenstoß bei Einsatzfahrt

Rastatt (ots)

Bei einer Einsatzfahrt mit Martinshorn und Blaulicht ist am Dienstagmittag ein Streifenwagen des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl mit dem VW einer 67-Jährigen zusammengestoßen. Die Golf-Fahrerin hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Eine Streifenbesatzung war hierbei kurz vor 14 Uhr auf der B462 im Bereich der Autobahnauffahrt unterwegs, als eine gemeldete Alarmauslösung eine Kehrtwende erforderlich machte. Die Polizeistreife wendete daraufhin unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechte an einer dortigen Lichtzeichenanlage ihren Dienstwagen und kollidierte hierbei mit der in Richtung Gaggenau fahrenden Golf-Lenkerin. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 14.000 Euro belaufen.

