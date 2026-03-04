Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl, Eigentümer von E-Scooter und E-Bike gesucht

Offenburg (ots)

Zwei polizeibekannte Männer stehen im Verdacht einen E-Scooter, ein E-Bike und einen Jogginganzug entwendet zu haben. Die beiden 47- und 41-Jährigen konnten am Montag von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg auf einem E-Bike und E-Scooter fahrend in der Saarlandstraße angetroffen werden. Im Zuge einer Personenkontrolle konnte in den Taschen des Pedelecs ein blauer Jogginganzug festgestellt werden, an welchem sowohl noch die Etiketten, als auch noch die Warensicherung angebracht waren. Der 41-Jährige versuchte auf einem E-Scooter vor der Kontrolle zu flüchten. Beide gaben kurze Zeit später unabhängig voneinander an, dass das E-Bike deren Mutter gehören würde, was unglaubwürdig erschien. Wenig später konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter zuvor entwendet wurde. Nun ist noch unklar, wem das mutmaßlich gestohlene E-Bike und der E-Scooter gehört. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 0781-21 2200 jetzt Hinweisgeber oder gegebenenfalls die möglichen Eigentümer.

