Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Fahrt unter Einfluss von Drogen

Baden-Baden (ots)

Ein 49-jähriger Fahrer eines Paketlieferdienstes wurde am Dienstagabend auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden von Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Beanstandet wurden zum einen fehlende Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten im Sinne der Fahrpersonalverordnung. Weiter ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise darauf, dass der Endvierziger unter der Beeinflussung von Betäubungsmittel gestanden haben dürfte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Beamten haben mehrere Verfahren eingeleitet.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell