PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Fahrt unter Einfluss von Drogen

Baden-Baden (ots)

Ein 49-jähriger Fahrer eines Paketlieferdienstes wurde am Dienstagabend auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden von Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Beanstandet wurden zum einen fehlende Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten im Sinne der Fahrpersonalverordnung. Weiter ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise darauf, dass der Endvierziger unter der Beeinflussung von Betäubungsmittel gestanden haben dürfte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Beamten haben mehrere Verfahren eingeleitet.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 12:03

    POL-OG: Oberkirch Zusenhofen - Diebstahl von Fahrrad vereitelt

    Oberkirch (ots) - Eine 33-jährige Kiosk Verkäuferin beobachtete am frühen Dienstagabend zunächst einen Mann, welcher sich bei den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof an ihrem E-Bike (Klapprad) zu schaffen machte und dies in der Folge entwendete. Daraufhin nahm die Verkäuferin gegen 19.30 Uhr selbst die Verfolgung zu Fuß auf. Dies bemerkte der Dieb offenbar, ließ das Fahrrad zurück und flüchtete in Richtung ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:01

    POL-OG: Offenburg - Diebstahl, Eigentümer von E-Scooter und E-Bike gesucht

    Offenburg (ots) - Zwei polizeibekannte Männer stehen im Verdacht einen E-Scooter, ein E-Bike und einen Jogginganzug entwendet zu haben. Die beiden 47- und 41-Jährigen konnten am Montag von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg auf einem E-Bike und E-Scooter fahrend in der Saarlandstraße angetroffen werden. Im Zuge einer Personenkontrolle konnte in den ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:11

    POL-OG: Rastatt, B462 - Zusammenstoß bei Einsatzfahrt

    Rastatt (ots) - Bei einer Einsatzfahrt mit Martinshorn und Blaulicht ist am Dienstagmittag ein Streifenwagen des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl mit dem VW einer 67-Jährigen zusammengestoßen. Die Golf-Fahrerin hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Eine Streifenbesatzung war hierbei kurz vor 14 Uhr auf der B462 im Bereich der Autobahnauffahrt unterwegs, als eine gemeldete Alarmauslösung eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren