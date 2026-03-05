Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, K3764 - Gegen Brückengeländer gekracht

schwer verletzt

Ottersweier (ots)

Ein 60 Jahre alter Citroen-Fahrer ist in der Nacht auf Donnerstag am Ortseingang von Ottersweier mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit und mit knapp einem Promille intus von der Fahrbahn abgekommen und kurz nach Mitternacht gegen ein Brückengeländer geprallt. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste in der Folge von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Wagen herausgeschnitten werden. Zuvor soll der 60-Jährige auf der K3764 von Sasbach kommend mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug überholt haben. Im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung hat der Citroen-Lenker dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Verunfallte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Neben einer Blutprobe musste der 60-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden am Auto und Brückengeländer beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl auf etwa 5.500 Euro.

/wo

