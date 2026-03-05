PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, K3764 - Gegen Brückengeländer gekracht
schwer verletzt

Ottersweier (ots)

Ein 60 Jahre alter Citroen-Fahrer ist in der Nacht auf Donnerstag am Ortseingang von Ottersweier mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit und mit knapp einem Promille intus von der Fahrbahn abgekommen und kurz nach Mitternacht gegen ein Brückengeländer geprallt. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste in der Folge von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Wagen herausgeschnitten werden. Zuvor soll der 60-Jährige auf der K3764 von Sasbach kommend mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug überholt haben. Im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung hat der Citroen-Lenker dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Verunfallte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Neben einer Blutprobe musste der 60-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden am Auto und Brückengeländer beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl auf etwa 5.500 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 09:13

    POL-OG: Mahlberg - Baumaschinen und Werkzeuge erbeutet, Hinweise erbeten

    Mahlberg (ots) - Wie am Mittwoch beim Polizeiposten Ettenheim zur Anzeige gebracht wurde, sind bislang unbekannte Einbrecher zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in ein Gebäude in der Straße "Rossmarkt" eingedrungen und haben Baumaschinen, Werkzeug und Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Einbrecher haben hierzu die Haustür ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:17

    POL-OG: Baden-Baden, A5 - Fahrt unter Einfluss von Drogen

    Baden-Baden (ots) - Ein 49-jähriger Fahrer eines Paketlieferdienstes wurde am Dienstagabend auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden von Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Beanstandet wurden zum einen fehlende Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten im Sinne der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:03

    POL-OG: Oberkirch Zusenhofen - Diebstahl von Fahrrad vereitelt

    Oberkirch (ots) - Eine 33-jährige Kiosk Verkäuferin beobachtete am frühen Dienstagabend zunächst einen Mann, welcher sich bei den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof an ihrem E-Bike (Klapprad) zu schaffen machte und dies in der Folge entwendete. Daraufhin nahm die Verkäuferin gegen 19.30 Uhr selbst die Verfolgung zu Fuß auf. Dies bemerkte der Dieb offenbar, ließ das Fahrrad zurück und flüchtete in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren