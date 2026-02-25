PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Busfahrer geschlagen

Coesfeld (ots)

Einen Bus der Linie C85 bestieg ein Fahrgast am Mittwoch (25.02.) gegen 11:05 Uhr an der Haltestelle Mauritz in Nottuln, Appelhülsener Straße. Da er ein ungültiges Ticket vorzeigte, erklärte der Busfahrer dem Mann, dass er nicht mitfahren könne und den Bus verlassen muss. Nachdem der Mann sich der Aufforderung widersetzte versuchte der Busfahrer, sein Hausrecht durchzusetzen und den Fahrgast aus dem Bus zu begleiten. Dabei schlug der Mann unvermittelt mit der Faust auf ihn ein und bespuckte ihn, bevor er sich zu Fuß in Richtung Appelhülsen entfernte. Der Busfahrer wurde durch den Angriff leicht verletzt und benötigte keine medizinische Behandlung.

Polizeibeamte fahndeten nach dem Tatverdächtigen und trafen ihn an der Bushaltestelle Am Hangenfeld an. Im Rahmen der Überprüfung des 30-Jährigen aus Hamm stellten sie fest, dass dieser wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er die Forderung auch weiter nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

