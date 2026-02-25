PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Lüdinghausen, Ermen/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Lüdinghausen ein. Zwischen Dienstag (24.02.), 09:30 Uhr und Mittwoch (25.02.), 10:00 Uhr hebelten sie eine Terrassentür des im Außenbereich gelegenen Hauses auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und Möbel, ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

