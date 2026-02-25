POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Holtweg/ Schwarzer VW Touareg beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (24.02.26) einen schwarzen VW Touareg am Holtweg in Südkirchen beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 10 Uhr und 14 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
