Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, B3 - Frontal kollidiert
Drei Leichtverletzte

Achern (ots)

Auf der B3 kam es am Mittwochnachmittag bei einem Abbiegevorgang zu einem Frontalzusammenstoß unter der Beteilung von zwei Fahrzeugen. Gegen 16 Uhr fuhr eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin auf der B3 von Bühl kommend in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Eisenbahnstraße kollidierte die Fahrzeuglenkerin beim Linksabbiegen frontal mit dem entgegenkommenden BMW einer 37-Jährigen. Bei dem Aufprall wurden die Mercedes-Lenkerin, ihre Beifahrerin sowie die Fahrerin des BMW leicht verletzt. Alle drei Frauen wurden mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf insgesamt etwa 20.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme sowie den Abschlepp- und Reinigungsarbeiten ergaben sich entsprechende Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war gegen 18:30 wieder frei befahrbar.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

