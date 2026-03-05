Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Mittwochmorgen in der Nußbacher Straße zu einer Leichtverletzten und rund 10.000 Euro Sachschaden geführt. Die 60 Jahre alte Fahrerin eines Multivan ist hierbei gegen 9:40 Uhr in das Heck eines Ford geprallt, dessen 46-jähriger Lenker an einer Stoppstelle anhalten musste. Die 17-jährige Beifahrerin im Ford trug durch den Aufprall leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

