Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parkscheinautomat beschädigt

Möhnesee-Delecke (ots)

In Möhnesee Delecke wurde durch unbekannte Täter ein Parkscheinautomat beschädigt. In der Zeit von Freitag, den 27.02.26, 17:15 Uhr, bis Samstag, den 28.02.26, 11:20 Uhr, rissen bislang unbekannte Täter den Parkscheinautomat gewaltsam aus der Verankerung.

In der Vergangenheit wurden im Bereich Möhnesee bereits Parkscheinautomaten entwendet. Auch bei der aktuellen Tat kann davon ausgegangen werden, dass die Täter versuchten den Automaten zu entwenden.

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

