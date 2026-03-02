PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auseinandersetzung vor Diskothek - Polizei stoppt Fahrzeug mit Tatverdächtigen

Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.03.2026) kam es gegen 04:00 Uhr vor einer Diskothek am Riga-Ring zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen.

Nach bisherigen Ermittlungen und übereinstimmenden Zeugenaussagen soll im Verlauf der Auseinandersetzung eine Person ein Messer gezogen haben. Zum Einsatz kam das Messer nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht. Eine weitere Person soll eine Holzlatte mit herausstehenden Nägeln verwendet und damit auf eine andere Person eingeschlagen haben.

Eine der beteiligten Personengruppen entfernte sich anschließend vom Tatort und ist derzeit noch flüchtig. Zeugen gaben gegenüber der Polizei Hinweise auf die zweite Personengruppe, die gerade im Begriff war, mit einem Fahrzeug vom Riga-Ring wegzufahren. Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug noch in Tatortnähe stoppen und kontrollieren.

Im Fahrzeug befanden sich drei Personen: ein 20-jähriger Fahrzeugführer sowie zwei 17-jährige, alle aus Soest.

Alle drei Insassen wiesen teils erhebliche Verletzungen auf. Im Fahrzeug konnten die Beamten die Holzlatte auffinden. Das Messer jedoch konnte nicht gefunden werden. Wirklich sachdienliche Angaben zum Vorfall machten alle drei Beschuldigten nicht.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 20-jährige Fahrer zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem wurde beim 27-jährigen Beifahrer Cannabis aufgefunden. Dieser gab an, dass die Betäubungsmittel dem Fahrzeugführer gehörten. Da der Fahrer ein auffälliges Verhalten zeigte und weitere Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zu möglichen Tatbeteiligungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

