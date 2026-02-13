Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 12.02.2026 (18 Uhr) auf den 13.02.2026 (5:20 Uhr) wurde eine Scheibe eines in der Saarlandstraße (Höhe Sportplatz Süd) geparkten Renault Megane von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen.

In den Morgenstunden des 13.02.2026 (0:45 - 1:30 Uhr) schlugen bislang Unbekannte auch am Bayernplatz die Scheibe eines dort geparkten Transporters ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge.

Haben Sie etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

