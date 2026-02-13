PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leichtverletzt bei Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Lkw in der Rheinallee. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Rheinallee und bremste nicht rechtzeitig, sodass er auf das vor ihm fahrende Auto eines 56-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto auf das Heck des davor fahrenden 34-jährigen Autofahrers geschoben. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen zählen - wer seine Geschwindigkeit den Verkehrs- und Sichtverhältnissen anpasst und ausreichend Abstand hält, trägt entscheidend zur Unfallvermeidung bei und schützt somit nicht nur sich, sondern auch andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

