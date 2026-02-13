PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorin um Geld und Schmuck betrogen

Erpolzheim (ots)

Am 12.02.2026, gegen 11:30 Uhr erhielt eine Seniorin einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Beamter der "Polizei Bad Dürkheim" ausgab. Unter dem Vorwand, in der Nachbarschaft seien Einbrüche verübt worden, kündigte der Anrufer an, einen angeblichen "Kommissar Stark" zu ihr zu schicken, um Bargeld und Schmuck in sichere Verwahrung zu nehmen. Für die Übergabe wurde ein Kennwort vereinbart. Zudem erkundigte sich der Täter nach vorhandenen Überwachungskameras und forderte die Seniorin auf, diese abzuschalten. Gegen 11:45 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten, gab sich als "Kommissar Stark" aus und nannte das vereinbarte Kennwort. Er begab sich gemeinsam mit der Seniorin in das Haus, wo er aus einem Tresor Geld und Schmuck entwendete. Anschließend verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 1,80 bis 1,85 m großen, 35 bis 40 Jahre alten Mann, der akzentfreies Hochdeutsch sprach. Er trug einen schwarzen Oberlippen- und Unterlippenbart, hatte kurze schwarze Haare und war vollständig dunkel gekleidet: ein schwarzes Basecap, darüber die Kapuze eines schwarzen Hoodies, eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke sowie schwarze Handschuhe.

Wer hat am 12.02.2026 im Bereich der Bahnhofstraße in Erpolzheim verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

   Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am 
Telefon zu schützen:
   - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 
     an.
   - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!
   - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder 
     Wertsachen herauszugeben.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den 
     Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen 
     Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.
   - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an 
     die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst 
     über die Tasten ein.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

