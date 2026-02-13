Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) kam es in der Gabriele-Münter-Straße gegen 17:30 Uhr zu einem Diebstahl durch vier Täterinnen in einem Discounter. Eine Zeugin beobachtete wie die unbekannten Täterinnen Artikel aus den Regalen entwendeten und unter ihrer Kleidung verschwinden ließen ohne diese zu bezahlen. Als die Zeugin eines der unbekannten Mädchen festhielt, stieß eine weitere sie zu Boden wodurch sie sich leicht verletzte. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß.

Haben Sie den Tathergang beobachtet oder können Hinweise zu den Täterinnen geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

