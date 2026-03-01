Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer verletzt sich schwer - dunkelgelber Pkw flüchtig

Möhnesee (ots)

Am heutigen Sonntag, den 01. März, ereignete sich am Möhnesee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde. Gegen 16.50 Uhr befuhr der Zweiradfahrer aus Schmallenberg die Arnsberger Straße in Richtung Norden. Zeitgleich beabsichtigte ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Pkw nach links in die Straße Südufer abzubiegen. Dabei missachtete er offenbar den Vorrang des Krades. Bei dem eingeleiteten Bremsmanöver kam der Zweiradfahrer zu Fall, ohne dass es zu einer Kollision mit dem Pkw kam. Dieser entfernte sich im Anschluss über die Straße Südufer in Richtung Osten. Es ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelgelben Pkw der Kompaktklasse gehandelt haben soll. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Da von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen werden musste, wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn zur Unfallaufnahme eingesetzt. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls an der Unfallörtlichkeit. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 02921-91000 zu melden oder umgehend die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. (lh)

