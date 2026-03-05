Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Wolfach (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen dort abgestelltes Skoda beschädigt und einen Schaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher, ein 79 Jahre alter Mann, mit rund 1,6 Promille unter der Einwirkung von Alkohol stand. Sein Führerschein sowie die Autoschlüssel wurden beschlagnahmt. Nach einer erhobenen Blutentnahme in einem nahegelegenen Klinikum erwartet den Ende Siebzigjährigen nun eine Strafanzeige.

/sk

