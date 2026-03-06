POL-OG: Rastatt - Bussard gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Polizeipräsidium Offenburg

Rastatt - Bussard gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt

Beamte des Polizeireviers Rastatt haben während ihrer Streifenfahrt in der Jahnallee einen flugunfähigen Mäusebussard aufgegabelt. Der offenbar verletzte Greifvogel mit einer Flügelspannweite von etwa einem Meter konnte weder fliegen und sich auch sonst nicht fortbewegen. Behutsam und vorsichtig nahmen die Polizisten den Mäusejäger zu sich und verbrachten den Bussard zu einer Wildvogelauffangstation. Dort wurde ein gebrochener Flügel diagnostiziert und die weitere Versorgung vorgenommen.

