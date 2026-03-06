Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Eine gute Tat: Seniorin findet Tasche und gibt sie zurück an die Eigentümerin - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Kippenheim (ots)

Eine 16-Jährige meldete am Dienstagmittag bei den Beamten des Polizeiposten Ettenheim, dass ihre Tasche entwendet wurde. Aufgrund ortungsfähiger Kopfhörer, die sich in der Tasche befunden haben sollen, konnte der mutmaßliche Standort ermittelt werden. Inhalt der Tasche sollen ihr Schullaptop und Geldbeutel mit Ausweisdokumenten und Bankkarte gewesen sein. Die Polizeibeamten fuhren zu der Adresse, die die Ortungs-App lokalisiert hatte. Dort trafen sie auf ein Kind und dessen Oma, welche bestätigten, dass sie eine Tasche gefunden hätten. Die Finderin habe bereits versucht, die Tasche bei der Adresse der Eigentümerin abzugeben, die offenbar zu der Zeit nicht zuhause war. Daher hatte die Seniorin die Tasche mit zu sich nach Hause genommen, bis sie den rechtmäßigen Eigentümer antreffen könne. Die 16-Jährige war sehr erfreut und dankbar, dass sie ihre Tasche wieder zurückbekam.

Präventionshinweise der Polizei:

Um Diebstahl und andere Verluste zu vermeiden, rät die Polizei dazu, persönliche Gegenstände niemals unbeaufsichtigt an einem Ort liegen zu lassen. Zusätzlich weist die Polizei darauf hin, dass mobile Ortungs-Apps nicht immer eine 100-prozentige Genauigkeit bieten. Im Falle einer Ortung mittels solcher Apps führt dies nicht automatisch zu einer Hausdurchsuchung durch Polizeibeamte. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und die eigenen Sachen immer im Blick zu behalten, um unangenehme Situationen zu vermeiden.

