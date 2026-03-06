Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B28 - Frontalzusammenstoß

Oberkirch (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr kam es am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr auf der B 28 zwischen Oberkrich und Zusenhofen. Ein in Richtung Oberkirch fahrender Pkw-Fahrer hatte versucht einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. Bei der Kollision wurden nach ersten Erkenntnissen drei Personen verletzt. Die B 28 wurde für die andauernden Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird an der Einmüdnung B28/Zusenhofen und Kreisverkehr B28/L89-Oberkirch ausgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell