POL-OG: Oberkirch, B28 - Frontalzusammenstoß - Nachtragsmeldung

Oberkirch (ots)

Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr gegen 12:40 Uhr ein 57-jähriger Passat-Fahrer auf der B28 in Richtung Oberkirch, als er kurz nach Zusenhofen ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Aus bisher unbekannten Gründen übersah er bei dem Überholvorgang einen entgegenkommenden 19-jährigen Polo-Fahrer. Der Polo wurde durch den Aufprall auf einen nachfolgenden Toyota geschoben, der ebenfalls in Richtung Oberkirch fuhr. Der 85-jährigeToyota-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er und seine 81-jährige schwerverletzte Beifahrerin wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polo-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und wird in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Der Passat-Fahrer überstand den Unfall nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Offenburg konnte die Fahrbahn in beiden Richtungen um 15:20 Uhr wieder freigegeben und die Sperrung aufgehoben werden.

Ursprungsmeldung vom 06.03.2026, 13:29 Uhr

Oberkirch, B28 - Frontalzusammenstoß

Zu einem Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr kam es am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr auf der B 28 zwischen Oberkrich und Zusenhofen. Ein in Richtung Oberkirch fahrender Pkw-Fahrer hatte versucht einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. Bei der Kollision wurden nach ersten Erkenntnissen drei Personen verletzt. Die B 28 wurde für die andauernden Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird an der Einmüdnung B28/Zusenhofen und Kreisverkehr B28/L89-Oberkirch ausgeleitet.

