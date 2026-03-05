Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall auf Lidl-Parkplatz - Fahrzeughalter gesucht
Spelle (ots)
Heute zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, kam es auf dem Lidl-Parkplatz an der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz A 180 stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen dort geparkten blauen Skoda.
Die Polizei sucht nun den Halter des blauen Skoda. Zeugen oder der Fahrzeughalter selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.
