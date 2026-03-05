Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht - VW Passat beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Mittwoch, 4. März 2026, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 5. März 2026, 07:30 Uhr, ist es in der Straße Am Böckler in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren einen am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 4 abgestellten blauen VW Passat. Dabei wurde die Front auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell