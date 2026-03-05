Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz
Nordhorn (ots)
Am Donnerstag, 5. März 2026, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
